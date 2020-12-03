Кабинет министров Украины планирует вводить не полный локдаун, а усилить карантин в период с 2 по 23 января. Об этом 3 декабря сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник в Кабмине

Украинский инфекционист предложил противоположное карантину средство от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов», — говорится в сообщении.

Источник объяснил отсутствие необходимости локдауна тем, что в январе деловая активность традиционно резко падает. Также сообщается, что усиление ограничений вместо полного локдауна в январе поддерживает президент страны Владимир Зеленский.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 ноября — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.