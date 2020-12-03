«В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется», — написала Кузнецова.
В подтверждение своих слов блогер выложила свой новый снимок, на котором она в красной клетчатой рубашке с очень глубоким декольте. Подписчики, правда, философию не оценили и забеспокоились о бытовых нюансах жизни с большим бюстом.
«На старости будет тяжело», — написала одна из подписчиц.
Мила Кузнецова известна как обладательница самой большой натуральной груди на Украине. Долгое время девушка утверждала, что у нее 13 размер бюста, однако последние замеры показали, что при обхвате молочных желез в 136 сантиметров, обхват под грудью всего 89, а это значит, что у Кузнецовой уверенный 15 размер.