«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова поделилась с поклонниками не только новым откровенным фото, но и соображениями по поводу того, какой должна быть женщина. Соответствующий пост модель разместила в Instagram 3 декабря

«В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется», — написала Кузнецова.

Украинский ведущий рассказал, что заменяет ему личную жизнь © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«На старости будет тяжело», — написала одна из подписчиц.

Мила Кузнецова известна как обладательница самой большой натуральной груди на Украине. Долгое время девушка утверждала, что у нее 13 размер бюста, однако последние замеры показали, что при обхвате молочных желез в 136 сантиметров, обхват под грудью всего 89, а это значит, что у Кузнецовой уверенный 15 размер.