Верховная Рада хочет дать возможность украинцам работать на госслужбе до 70 лет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщило агентство УНИАН

За проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе» (№ 4096) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О государственной службе» относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения ежегодного конкурса.

Названо число депутатов Коломойского в Верховной Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также закон позволит оставлять на государственной службе работника, которому исполнилось 65 лет, по его согласию, но не более чем до достижения 70 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых случаях возникает потребность в оставлении на должности госслужащего, который достиг 65-летнего возраста, «для более эффективного функционирования государственного органа».