За проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе» (№ 4096) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О государственной службе» относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения ежегодного конкурса.
В настоящее время на Украине госслужащие имеют возможность работать до 65 лет.
Также закон позволит оставлять на государственной службе работника, которому исполнилось 65 лет, по его согласию, но не более чем до достижения 70 лет.
В пояснительной записке отмечается, что в некоторых случаях возникает потребность в оставлении на должности госслужащего, который достиг 65-летнего возраста, «для более эффективного функционирования государственного органа».