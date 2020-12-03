Паника из-за COVID-19 опасна не меньше, чем сама инфекция. Об этом предупредил врач-педиатр Евгений Комаровский на днях в эфире ТСН

Из-за страхов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, люди бросаются скупать лекарства, которые бесполезны и могут принести вред, например антибиотики без назначения врача. Кроме того, те, кто поддался панике, становятся уязвимее и к любым другим болезням.

«Сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним», — подчеркнул Комаровский.

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

Недавно Комаровский также рассказал, что не следует покупать отхаркивающие средства от кашля без назначения. По его словам, если врач назначил отхаркивающие средства ребенку младше 5 лет, нужно искать другого врача.