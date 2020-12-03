Из-за страхов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, люди бросаются скупать лекарства, которые бесполезны и могут принести вред, например антибиотики без назначения врача. Кроме того, те, кто поддался панике, становятся уязвимее и к любым другим болезням.
«Сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним», — подчеркнул Комаровский.
Врач напомнил, что для борьбы с вирусами стоит чаще проветривать помещения, следить за влажностью дома и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Кроме того, он посоветовал носить медицинские маски.
Недавно Комаровский также рассказал, что не следует покупать отхаркивающие средства от кашля без назначения. По его словам, если врач назначил отхаркивающие средства ребенку младше 5 лет, нужно искать другого врача.