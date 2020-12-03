«До 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. При первом появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет ему в посещении Украины», — пишет издание со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе страны.
Российскому рэперу Басте запретили въезд на Украину и внесли его в список лиц, которые угрожают безопасности страны, за посещение Крыма без разрешения властей Украины. Недавно музыканта удалили из черного списка по истечении трех лет срока запрета.
Почти сразу после этого на украинских сайтах по продаже билетов появились анонсы концертов рэпера, которые должны состояться в Киеве 25 и 26 июня 2021 года. Известно, что билеты уже продаются.