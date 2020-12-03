Несмотря на формальное разрешение въезжать на территорию Украины, рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, не пустят с концертами в Киев. Об этом пишет LIGA.net 3 декабря

«До 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. При первом появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет ему в посещении Украины», — пишет издание со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе страны.

«Что, опять концерт срывать?»: на Украине жестко отреагировали на анонс выступления Басты © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Почти сразу после этого на украинских сайтах по продаже билетов появились анонсы концертов рэпера, которые должны состояться в Киеве 25 и 26 июня 2021 года. Известно, что билеты уже продаются.