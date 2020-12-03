«Я не был еще в «Укроборонпроме» после обнародования указа о моем назначении… Я проанализирую эффективность каждого сотрудника, который сегодня работает в команде «Укроборонпрома» и предприятий концерна, а также — целесообразность пребывания на должности людей с точки зрения их результативности и нужности для реализации этой реформы», — сказал Гусев.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности, после чего назначил его новым директором концерна «Укроборонпром». Гусев баллотировался в депутаты по спискам «Слуги народа» в 2019 году, однако отказался от участия в выборах. В период с 2014 по 2016 год занимал должность заместителя министра обороны.
«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.