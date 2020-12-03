Назначенный гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев 3 декабря заявил, что пока не готов комментировать кадровые решения, но будет анализировать эффективность каждого сотрудника концерна. Его слова прозвучали на пресс-конференции в эфире украинского ТВ

Кто возглавит «Укроборонпром»: от перемены коррупционеров сумма не меняется © Facebook, Yuriy Husyev | Facebook, Yuriy Husyev | Перейти в фотобанк

В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности, после чего назначил его новым директором концерна «Укроборонпром». Гусев баллотировался в депутаты по спискам «Слуги народа» в 2019 году, однако отказался от участия в выборах. В период с 2014 по 2016 год занимал должность заместителя министра обороны.

«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.