Националистическая организация «Азов», базирующаяся в районе Мариуполя, обзавелась подразделением водолазов-разведчиков. Об этом сообщает 3 декабря Telegram-канал Украина.ру

Сообщается, что разведчики первого и второго батальонов полка в данный момент проходят водолазную подготовку. Как вооружался «Азов». От черного рынка до складов МВД и армии © wp.com/vesparevenge.ru

Таким образом полк обеспечит потребность в бойцах, способных осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность в водной среде с целью расширения боевых возможностей самого "Азова", отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить деятельность организаций «Азов» и «Национальный корпус».