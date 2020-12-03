Сообщается, что разведчики первого и второго батальонов полка в данный момент проходят водолазную подготовку.
Таким образом полк обеспечит потребность в бойцах, способных осуществлять разведывательно-диверсионную деятельность в водной среде с целью расширения боевых возможностей самого "Азова", отмечает Telegram-канал Украина.ру.
Ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить деятельность организаций «Азов» и «Национальный корпус».