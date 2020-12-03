Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама 3 декабря. Его слова приводит РИА Новости

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов — верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств», — сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.

Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны — участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.

27-й совет министров ОБСЕ проходит 3–4 декабря в виртуальном режиме.