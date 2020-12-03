Рама сказал, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и «не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт — ЕС с одной стороны, Россия и не только — с другой».
«Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов — верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств», — сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.
Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны — участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.
27-й совет министров ОБСЕ проходит 3–4 декабря в виртуальном режиме.