Ранее волонтеры опубликовали жуткие фотографии из одесской больницы № 5 на Троицкой улице, переоборудованной для лечения пациентов с коронавирусом. Тела умерших лежали прямо в палатах и коридорах, их некому было забрать из-за нехватки санитаров.

В Нью-Йорке тела умерших от коронавируса лежат в холодильниках с весны
В Нью-Йорке тела умерших от коронавируса лежат в холодильниках с весны
© Árni F. Sigurðsson / flickr
При этом люди скончались не в реанимационных отделениях, а в обычных палатах, из-за нехватки кислорода.

После разразившегося скандала люди принялись «штурмовать» больницу, чтобы узнать о состоянии родных и передать им вещи и лекарства. Врачам пришлось вызвать для охраны нацгвагрдейцев.