В Одессе для охраны коронавирусной больницы после скандала из-за того, что в палатах вместе оказались живые и умершие пациенты, пришлось вызвать Нацгвардию. Об этом сообщили в сюжете ТСН 3 декабря

Ранее волонтеры опубликовали жуткие фотографии из одесской больницы № 5 на Троицкой улице, переоборудованной для лечения пациентов с коронавирусом. Тела умерших лежали прямо в палатах и коридорах, их некому было забрать из-за нехватки санитаров.

В Нью-Йорке тела умерших от коронавируса лежат в холодильниках с весны © Árni F. Sigurðsson / flickr

После разразившегося скандала люди принялись «штурмовать» больницу, чтобы узнать о состоянии родных и передать им вещи и лекарства. Врачам пришлось вызвать для охраны нацгвагрдейцев.