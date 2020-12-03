Ранее волонтеры опубликовали жуткие фотографии из одесской больницы № 5 на Троицкой улице, переоборудованной для лечения пациентов с коронавирусом. Тела умерших лежали прямо в палатах и коридорах, их некому было забрать из-за нехватки санитаров.
При этом люди скончались не в реанимационных отделениях, а в обычных палатах, из-за нехватки кислорода.
После разразившегося скандала люди принялись «штурмовать» больницу, чтобы узнать о состоянии родных и передать им вещи и лекарства. Врачам пришлось вызвать для охраны нацгвагрдейцев.