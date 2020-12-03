По словам блогерши, с помощью филлеров она хотела усовершенствовать свою внешность. Обошлись новые скулы, по признанию Покрищук, в 60 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей), причем инъекции блогер делала сама, иначе бы процедуры стали куда дороже. Времени на формирование оригинальных скул тоже потребовалось немало — год.
«Потому что нельзя их (скулы. — Ред.) сделать быстро — такое количество филлеров нельзя всунуть за один раз. Это надо делать постепенно, это накопительный эффект», — рассказала Покрищук.
Девушка заявила, что результат ей очень нравится и она намерена меняться дальше, чтобы не быть, как раньше, «какой-то такой вороной, серой мышью». Блогерша подчеркнула, что если бы была и дальше «как все», о ней бы никто не знал, а сейчас она известна всему миру после публикации о ней Daily Star летом 2020 года.
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность.