Анастасия Покрищук, героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная своими непропорциональными скулами и розовыми волосами, рассказала журналистам, что процедура по увеличению скул длилась год и оказалась очень затратной. Свое интервью девушка выложила в Instagram 2 декабря

По словам блогерши, с помощью филлеров она хотела усовершенствовать свою внешность. Обошлись новые скулы, по признанию Покрищук, в 60 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей), причем инъекции блогер делала сама, иначе бы процедуры стали куда дороже. Времени на формирование оригинальных скул тоже потребовалось немало — год.

«Потому что нельзя их (скулы. — Ред.) сделать быстро — такое количество филлеров нельзя всунуть за один раз. Это надо делать постепенно, это накопительный эффект», — рассказала Покрищук.

«Неприятная бабенция»: Степаненко шокировала внешним видом после подтяжки © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность.