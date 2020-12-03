Комитет Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который сократит срок утверждения клинических испытаний, регистрации вакцин и лекарств против COVID-19. Об этом 2 декабря сообщила партия «Слуга народа» в Facebook

По мнению главы комитета ВРУ Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

«И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение», — отметили в «Слуге народа».

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 23 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.