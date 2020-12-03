По мнению главы комитета ВРУ Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

«И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение», — отметили в «Слуге народа».

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы
Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.

Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 23 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.    