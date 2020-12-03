В начале ноября сообщалось, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заболели COVID-19. Через две недели, 23 ноября, Зеленский сообщил, что полностью выздоровел. Такое же заявление сделал Ермак.
«Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью СOVID-19, в том числе президента Украины или главы Офиса президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 грн (около 20 тысяч рублей. — Ред.) и может меняться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельно не считали, сколько было потрачено средств на Зеленского и Ермака. Также в больнице отмечают, что не потратили ни одной гривны для обустройства рабочей зоны президента, поскольку помещение было предусмотрено проектом здания.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.
Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.