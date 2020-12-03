Клиническая больница «Феофания» назвала приблизительную сумму, которая была потрачена на лечение президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака от коронавируса. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба больницы, которую цитируют украинские СМИ

В начале ноября сообщалось, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заболели COVID-19. Через две недели, 23 ноября, Зеленский сообщил, что полностью выздоровел. Такое же заявление сделал Ермак.

«Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью СOVID-19, в том числе президента Украины или главы Офиса президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 грн (около 20 тысяч рублей. — Ред.) и может меняться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания», — говорится в сообщении.

Журналисты раскрыли, в каких условиях лечат Зеленского и Ермака © Феофания/Facebook

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.

Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.