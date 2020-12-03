Ранее начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Наталья Брусенцова сообщила, что в 2018 году в парке насчитали 141 бобра, а в 2019-м — только 59.
Очередная перепись зверьков — по следам от их зубов на деревьях — состоялась 23-28 ноября 2020 года. Согласно ее данным, в парке зимовать будет лишь около 40 бобров.
«Куда делись бобры? Большинство животных отправилась искать лучшего места для зимовки. Такими местами могут быть реки и пруды. Но этот переход полон опасности. На суше даже взрослые бобры уязвимы. Главный враг, кроме человека, для этих животных в нашей местности — это бездомные собаки», — пояснили в парке.
Отмечается, что бобры страдают от пересыхания болот и озер, вызванных отсутствием снега зимой, неравномерностью осадков и изменениями климата.
Слобожанский национальный парк был создан в 2009 году. Это природоохранная территория в Краснокутском районе Харьковской области Украины. На эмблеме парка — изображение бобра.
Ранее сотрудники парка поделились видео, на котором отпустили на волю застрявшего в заборе бобра.