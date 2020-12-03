Спикер Рады Дмитрий Разумков отчитал депутатов Рады, которые во время заседания устроили фотосессию с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Трансляцию 3 декабря вел телеканал «112 Украина»

Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал" Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков.

«А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги… И господин министр также. Владислав Артурович, до свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений», — сказал Разумков.

В четверг Рада приняла законопроект о внутреннем водном транспорте. По словам Криклия, новый закон позволит использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на 100%. Кроме этого, развитие речного транспорта позволит разгрузить автотранспорт.

Криклий ранее стал фигурантом громкого скандала из-за предоставления поддельной справки о тесте на COVID-19 в Казахстане, из-за чего была сорвана встреча украинской делегации с премьер-министром республики Аскаром Маминым.