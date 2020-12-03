Инцидент произошел в спальном районе столицы на улице Магнитогорской. Полчаса переговоров с полицией не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.
Патрульные подошли ближе, схватили мужчину за руки и отобрали у него острый предмет.
«В дальнейшем мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи выявили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали», — сообщили в полиции.
В конце ноября Луцкий городской районный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу Максима Кривоша, который в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.
У него при себе была взрывчатка и оружие. В полиции сообщили, что он сам позвонил и представился как «Максим Плохой».
Мужчина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского призвать украинцев смотреть фильм «Земляне», что украинский лидер и сделал. Также Зеленский провел с ним 15-минутный телефонный разговор.