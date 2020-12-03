Мужчина ворвался в церковь в Киеве и угрожал покончить с собой, держа у горла разбитую бутылку. Об этом 3 декабря в Telegram-канале сообщила Патрульная полиция Киева

Инцидент произошел в спальном районе столицы на улице Магнитогорской. Полчаса переговоров с полицией не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.

Патрульные подошли ближе, схватили мужчину за руки и отобрали у него острый предмет.

«В дальнейшем мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи выявили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали», — сообщили в полиции.

Полицейский на Украине угрожал женщинам пистолетом за отсутствие масок © CC0, Pixabay Максима Кривоша, который в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.

У него при себе была взрывчатка и оружие. В полиции сообщили, что он сам позвонил и представился как «Максим Плохой».

Мужчина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского призвать украинцев смотреть фильм «Земляне», что украинский лидер и сделал. Также Зеленский провел с ним 15-минутный телефонный разговор.