Принятый закон о водном транспорте дает старт реформе речных перевозок и возрождению эффективной речной логистики. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия

Криклий настаивает на работе транспорта при локдауне © Facebook, Vladyslav Kryklii

«Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства», — говорится в документе. По словам Криклия, новый закон позволит использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на 100%.

Кроме этого, развитие речного транспорта позволит разгрузить автотранспорт. Закон позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн (около 35 млрд грн) в год.