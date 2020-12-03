За принятие законопроекта проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Благодаря закону Украина надеется возродить самый дешевый и экологический способ доставки грузов — речные перевозки и создать эффективную речную логистику.
«Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства», — говорится в документе. По словам Криклия, новый закон позволит использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на 100%.
Кроме этого, развитие речного транспорта позволит разгрузить автотранспорт. Закон позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн (около 35 млрд грн) в год.