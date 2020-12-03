«Снова вместе! Снова рядом!» — подписала совместное фото с Лазаревым певица.
«Давно пора жениться уже вам», «Когда свадьба?», «Лазарев, кому там поцелуйчики отправляешь?» — задались вопросами поклонники.
Внимательные подписчики обратили внимание, что на фото певец держит в руках телефон, на экране которого открыта переписка, отдельные фанаты посетовали, что качество снимка не позволило прочитать, с кем и о чем переписывался их кумир.
Лазарев давно признался, что «близко» дружит с Лорак, но заявил, что между ними ничего не может быть, так как «она несвободна, а я не увожу из семей».
Украинская певица Ани Лорак не так давно рассказала журналистам, что сейчас встречается с музыкальным продюсером Егором Глебом. Однако пару почти не видят вместе, а вот с Лазаревым она регулярно появляется на светских вечеринках.
Ранее исполнительница была в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После 10 лет совместной жизни супруги расстались, их общая 9-летняя дочь осталась жить с матерью.