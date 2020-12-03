Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, посетила день рождения дочери поп-исполнителя Филиппа Киркорова, где весь вечер провела рядом со своим коллегой Сергеем Лазоревым, с которым певице приписывают роман. Общие снимки с мероприятия она выложила в Instagram 2 декабря

«Снова вместе! Снова рядом!» — подписала совместное фото с Лазаревым певица.

«Давно пора жениться уже вам», «Когда свадьба?», «Лазарев, кому там поцелуйчики отправляешь?» — задались вопросами поклонники.

«Беременна?»: Лорак залезла в ванну с подружкой © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Лазарев давно признался, что «близко» дружит с Лорак, но заявил, что между ними ничего не может быть, так как «она несвободна, а я не увожу из семей».

Украинская певица Ани Лорак не так давно рассказала журналистам, что сейчас встречается с музыкальным продюсером Егором Глебом. Однако пару почти не видят вместе, а вот с Лазаревым она регулярно появляется на светских вечеринках.

Ранее исполнительница была в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После 10 лет совместной жизни супруги расстались, их общая 9-летняя дочь осталась жить с матерью.