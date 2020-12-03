Украинским элитам не удалось создать для страны успешную национальную идею. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру экономист Алексей Зубец

По его словам, у Украины до сих пор нет внутреннего самостоятельного стержня для роста, люди не понимают, как и зачем страна существует, что их ждет завтра и почему они живут вместе, а не в соседних государствах.

«Была попытка создать национальную идею в виде "армия, мова, вира", но это жалкое подобие Средневековья. Это даже не модерн, это премодерн, национальная идея времен Вестфальского мира 1648 года», — пояснил Зубец.

Сегодня такая архаичная идея не работает, и это самый большой принципиальный провал, который ставит под сомнение существование Украины, заключил эксперт.

В XVI веке заключением Вестфальского мира завершилась Тридцатилетняя война в Священной Римской империи. Соглашение положило начало новой системе международных отношений в Европе, основанной на концепции государственного суверенитета.

Полностью интервью можно прочитать здесь.