Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса СМИ, сообщил «Интерфакс» 3 декабря

«Экономический суд Минска принял решение исковое заявление о лишении "Тут Бай Медиа" статуса сетевого издания удовлетворить, а также взыскать в пользу истца судебные издержки в размере Br800. Также обязать "Тут Бай Медиа" оплатить судебную пошлину в размере Br540… Решение может быть обжаловано в установленном порядке», — цитирует агентство решение судьи Ивана Мойсейчика.

Почему и как Россия теряет симпатии белорусов? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Людмила Чекина после оглашения решения заявила, что оно будет обжаловано.

В ходе заседания адвокат компании Сергей Зикрацкий сказал, что лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов.

Он также заявил, что «лишение tut.by статуса сетевого ресурса является ограничением свободы распространения информации, предусмотренной ст. 34 Конституции».

Чекина признала, что имели место ошибки редакторов при публикации статей, по итогам которых изданию были вынесены письменные предупреждения министерства информации, однако не согласилась с оценкой последствий.

«Мы согласны, что были ошибки наших редакторов, мы не согласны с оценкой последствий. Не было цели дезинформировать население», — утверждала она.

В конце сентября министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, из-за чего портал мог лишиться статуса СМИ. Основанием стали вынесенные предупреждения Мининформа.

Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

В ноябре судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда признала недействительным одно из трех предупреждений Мининформа, остальные предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остались в силе.

С 1 октября Мининформ приостановил на три месяца статус СМИ для tut.by.

Сетевое издание tut.by зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.