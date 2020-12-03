«Что тут сказать… я — стриптизер. Мне в 30 — было стремно, неловко было в 40 мне, в 50 — становится прикольно. Не упрекайте вы Наташку, ведь я любви не предавал, я голый чел с душою нараспашку, я вышел к вам и душу разорвал. И взгляды всех сошлись на перце… и лишь ОНА увидела там сердце…» — написал Тарзан.
«Как не предавал любви????», «Так себе Вы стихоплет», «К чему все эти стишки?», «Своими руками все сделал… и чего ты ждешь?» — ответили подписчики.
К слову, свое стихотворение Тарзан украсил картинкой, на которой статую девушки с идеальными формами критикуют люди, не имеющие таковых.
Буквально за несколько часов до этого поста стриптизера его жена Наташа Королева опубликовала в сети признание о том, что уехала на тропический остров, чтобы там в полном одиночестве «очиститься от тяжелого груза 2020 года».