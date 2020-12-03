Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, написал балладу «Стриптизер», которую посвятил своей профессии и супруге певице Наташе Королевой. Рифмованные строки шоумен выложил в Instagram 3 декабря

«На все 200%»: любовница Тарзана спародировала его © anastasiya.shulzhenko

«Как не предавал любви????», «Так себе Вы стихоплет», «К чему все эти стишки?», «Своими руками все сделал… и чего ты ждешь?» — ответили подписчики.

К слову, свое стихотворение Тарзан украсил картинкой, на которой статую девушки с идеальными формами критикуют люди, не имеющие таковых.

Буквально за несколько часов до этого поста стриптизера его жена Наташа Королева опубликовала в сети признание о том, что уехала на тропический остров, чтобы там в полном одиночестве «очиститься от тяжелого груза 2020 года».