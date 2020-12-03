На Украине и основы государственности, и многие негативные тенденции берут начало в правлении ее первого президента Леонида Кравчука. Об этом сказал экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Зубец рассказал, что Украина держится на плаву, несмотря на политические и экономические кризисы, и, хотя Леонид Кравчук почти 30 лет назад заложил основы ее государственности, с него начался и негатив в жизни страны.

«Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука», — подчеркнул экономист.

Кравчук объяснил, зачем Украине новый план по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Леонид Кучма.

В 2020 году Леонид Кравчук сменил Кучму на посту главы украинской делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

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