Зубец рассказал, что Украина держится на плаву, несмотря на политические и экономические кризисы, и, хотя Леонид Кравчук почти 30 лет назад заложил основы ее государственности, с него начался и негатив в жизни страны.
«Он отличался двуличностью, хитростью и в результате обманул самого себя и свою страну. Но если говорить о лице современной Украины, то это, безусловно, лицо господина Кравчука», — подчеркнул экономист.
Зубец отметил, что если говорить о президенте Украины, который добился больше других на своем посту, то, «исходя из того, что говорят эксперты», это Леонид Кучма.
В 2020 году Леонид Кравчук сменил Кучму на посту главы украинской делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.