Рада не приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы. Об этом 3 декабря сообщает 112.ua

В первом чтении законопроект № 3900 «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» об обеспечении качества учебной литературы» поддержал только 161 народный депутат при необходимом минимуме 226.

Украинизация: начало. Как украинский массово начали внедрять в образование © Родина

Также шла речь о запрете на размещение высказываний, изображений, видео- или аудиоматериалов дискриминационного характера в учебных материалах.

В проекте предусматривалась обязательность проведения экспертизы учебной литературы, изготавливаемой за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства. По мнению парламентариев, требуется более глубокая проработка положений закона.

Ранее в украинском учебнике истории на фотоиллюстрации обнаружили актера Киану Ривза, а в другом утверждалось, что Киев был основан в 19 веке.

При этом украинский учитель года-2020 Василий Дьяков предложил в три раза сократить количество предметов в старшей школе.