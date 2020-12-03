Население Литвы должно запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС, заявил представитель МВД республики Миндаугас Баярунас 3 декабря в эфире национального радио ЛРТ

«Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток», — сказал он.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

«Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове», — добавил Баярунас.

Вильнюс объявил БелАЭС, построенную Росатомом в Белоруссии, «небезопасной» и законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

Между тем многочисленные инспекции МАГАТЭ подтвердили безопасность станции по самым высоким стандартам.