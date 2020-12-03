Отмечается, что брифинг проводился для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО на Украине.
В частности, по словам Тарана, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность Альянса и достичь максимального уровня совместимости.
«Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это «дорога с двусторонним движением»: получаем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей», — отметил Таран.
Кроме того, в следующем году Военно-морские силы ВСУ планируют присоединиться к операции «Морской защитник» в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, полученными от США в рамках пакета помощи по безопасности, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный».
Также совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВСУ в Тренировочную Миссию НАТО в Ираке.