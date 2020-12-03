Украина планирует присоединиться к операции НАТО «Морской защитник» в Средиземном море и отправить двух военных для участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке в 2021 году. Об этом 3 декабря министр обороны Украины Андрей Таран заявил на брифинге, передает пресс-служба ведомства

Отмечается, что брифинг проводился для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО на Украине.

В частности, по словам Тарана, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность Альянса и достичь максимального уровня совместимости.

«Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это «дорога с двусторонним движением»: получаем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей», — отметил Таран.

ВМС Украины готовы к бою с Россией? - видео ©

Также совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВСУ в Тренировочную Миссию НАТО в Ираке.