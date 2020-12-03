Александр Лукашенко уже не является той фигурой на посту президента Белоруссии, которая была бы приемлемой для Китая. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, Китай хотел бы вкладывать в страну, которая развивается, которая поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Западом и которая безопасна для транзита.

«А сейчас в последние месяцы мы видим разного рода случаи с диверсиями на железной дороге, что создает угрозу для стабильности Беларуси как безопасной транзитной страны. Мы знаем, что Китай везет часть грузов по железной дороге. И когда блокируются железнодорожные пути с помощью разных приспособлений, это создает угрозы для логистики», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что если массовые протесты зимой будут несколько менее интенсивными, то весной они вспыхнут с новой силой.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.