Эксперт отметил, что Лукашенко сейчас пытается втянуть Китай во все свои экономические проекты, но Китаю Лукашенко тоже не нужен, поскольку он потерял легитимность и потерял возможности для развития экономики страны.
По его словам, Китай хотел бы вкладывать в страну, которая развивается, которая поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Западом и которая безопасна для транзита.
«А сейчас в последние месяцы мы видим разного рода случаи с диверсиями на железной дороге, что создает угрозу для стабильности Беларуси как безопасной транзитной страны. Мы знаем, что Китай везет часть грузов по железной дороге. И когда блокируются железнодорожные пути с помощью разных приспособлений, это создает угрозы для логистики», — указал Болкунец.
Политолог добавил, что если массовые протесты зимой будут несколько менее интенсивными, то весной они вспыхнут с новой силой.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.