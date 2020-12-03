«Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все, и уехать из Москвы на остров. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа», — написала Королева.
Также она призналась, что ей нужна глобальная перезагрузка от негатива, который пожирал ее последнее время бессонными ночами, и, уехав одна на остров, она сможет «переключить» свою жизнь.
Между тем, несколько дней назад Королева и Тарзан разместили в сетях очень похожие публикации с пляжными фото, подписанные «Я улетел, но обещал вернуться». Из этих постов фанаты сделали вывод, что супруги улетели вместе в Танзанию, где Тарзан совсем недавно отдыхал один.
«Жалко Наташу. И очень. Но увы, это все останется в памяти и до конца дней….», «Были бы деньги, я бы тоже улетела на перезагрузку», «От себя не убежишь», «Странно, что у Тарзана такие же фото на том же самом месте с теми же ребятами, датированы ноябрем. Совпадение? Не думаю!» — ответили подписчики.
Кроме того, подписчики в очередной раз напомнили паре жалобу стриптизера на карантин, когда артистам, по словам Тарзана, не приходится рассчитывать на пособия, в отличие от пенсионеров.