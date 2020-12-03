Певица Наташа Королева улетела «к аборигенам», откуда заявила: с помощью дикой природы она планирует «перезагрузить» свою жизнь, чтобы справиться с проблемами, ударившими по ее семье в 2020 году. Соответствующий пост она выложила в Instagram 3 декабря

«Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все, и уехать из Москвы на остров. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа», — написала Королева.

«На пособия улетели?»: фото Тарзана и Королевой с отдыха разгневало подписчиков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Между тем, несколько дней назад Королева и Тарзан разместили в сетях очень похожие публикации с пляжными фото, подписанные «Я улетел, но обещал вернуться». Из этих постов фанаты сделали вывод, что супруги улетели вместе в Танзанию, где Тарзан совсем недавно отдыхал один.

«Жалко Наташу. И очень. Но увы, это все останется в памяти и до конца дней….», «Были бы деньги, я бы тоже улетела на перезагрузку», «От себя не убежишь», «Странно, что у Тарзана такие же фото на том же самом месте с теми же ребятами, датированы ноябрем. Совпадение? Не думаю!» — ответили подписчики.

Кроме того, подписчики в очередной раз напомнили паре жалобу стриптизера на карантин, когда артистам, по словам Тарзана, не приходится рассчитывать на пособия, в отличие от пенсионеров.