Компания «Лаборатория Касперского» планирует запустить систему дистанционного электронного голосования на базе российских криптографических алгоритмов для проведения государственных выборов, говорится в сообщении компании

«Команда Polys "Лаборатории Касперского" готовит к запуску систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на базе российских криптографических алгоритмов. Продукт, получивший название Polys.ГОСТ, предназначен для проведения масштабных государственных голосований с участием неограниченного количества избирателей на любом уровне — от муниципального до федерального», — отмечается в сообщении.

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Как отмечается, 2020 год стал годом электронного голосования из-за карантина, что сделало востребованными решения, позволяющие безопасно организовывать дистанционные голосования.

В частности, активный интерес стали проявлять и государственные организации.

«Надеемся, что вскоре Polys сможет обеспечить органы власти удобным и безопасным инструментом для проведения дистанционных электронных голосований, а миллионам избирателей предоставит комфортный способ волеизъявления», — сказал руководитель проекта Polys Александр Сазонов.

Платформа Polys доступна для организации голосований с 2017 года. Она базируется на технологии блокчейн, с помощью которой обеспечивается прозрачность процесса голосования: голосующий может проверить корректность учёта своего голоса, а наблюдатель — убедиться, что все голоса были посчитаны корректно.

Систему используют государственные институты, частные предприятия и НКО в различных странах мира.