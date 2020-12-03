«Команда Polys "Лаборатории Касперского" готовит к запуску систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на базе российских криптографических алгоритмов. Продукт, получивший название Polys.ГОСТ, предназначен для проведения масштабных государственных голосований с участием неограниченного количества избирателей на любом уровне — от муниципального до федерального», — отмечается в сообщении.
Polys.ГОСТ будет сохранять в тайне реестр избирателей и информацию о ходе голосования. Нужные криптографические алгоритмы будут встроены как в саму блокчейн-платформу, так и в бизнес-логику, реализуемую в смарт-контрактах, приложениях организатора голосования, избирателя и наблюдателя.
Как отмечается, 2020 год стал годом электронного голосования из-за карантина, что сделало востребованными решения, позволяющие безопасно организовывать дистанционные голосования.
В частности, активный интерес стали проявлять и государственные организации.
«Надеемся, что вскоре Polys сможет обеспечить органы власти удобным и безопасным инструментом для проведения дистанционных электронных голосований, а миллионам избирателей предоставит комфортный способ волеизъявления», — сказал руководитель проекта Polys Александр Сазонов.
Платформа Polys доступна для организации голосований с 2017 года. Она базируется на технологии блокчейн, с помощью которой обеспечивается прозрачность процесса голосования: голосующий может проверить корректность учёта своего голоса, а наблюдатель — убедиться, что все голоса были посчитаны корректно.
Систему используют государственные институты, частные предприятия и НКО в различных странах мира.