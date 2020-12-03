Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового комплекса для сжигания наркотических средств. Об этом на днях сообщило издание «Туркменистан сегодня», видео опубликовал YouTube-канал «Хроника Туркменистана»

На открытии нового комплекса для уничтожения наркотиков в ста километрах к северу от Ашхабада президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов собственноручно отправил в печь часть изъятых ранее правоохранителями наркотических веществ. Собравшиеся присоединились к нему в уничтожении опасного зелья.

«На объекте установлены три современные печи крытой и открытой формы. Следует отметить, что передовые технологии, используемые в этом процессе, наиболее эффективны и безопасны как для здоровья людей, так и для экологии в целом», — сообщает издание.

Украинский астролог предсказал будущее Узбекистана и Туркменистана

Акции по уничтожению изъятых наркотиков проводятся в Туркменистане ежегодно 26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Нынешняя акция была приурочена к открытию инновационного комплекса.