Эксперт полагает, что Лукашенко может повторить судьбу скрывающегося в Белоруссии бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, который тоже пытался метаться между Россией и Западом, но вынужден был покинуть страну, когда Москва и Вашингтон договорились о правилах игры в регионе.
«Лукашенко сейчас пытается иногда стравливать Запад и Россию на территории Белоруссии. Но я бы не сказал, что он и для Запада, и для Москвы приемлемая фигура. И Китай Лукашенко еще пытается втянуть во все эти процессы», — указал Болкунец.
По его словам, Лукашенко Китаю тоже не нужен, поскольку Пекин хотел бы вкладывать деньги в безопасную и транзитную страну, стабильность в которой Лукашенко обеспечить не может.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.