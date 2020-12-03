Президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет тяжело долго удерживать власть на штыках. Он рассчитывает на чудо, но чудо вряд ли произойдет. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Лукашенко сейчас пытается иногда стравливать Запад и Россию на территории Белоруссии. Но я бы не сказал, что он и для Запада, и для Москвы приемлемая фигура. И Китай Лукашенко еще пытается втянуть во все эти процессы», — указал Болкунец.

По его словам, Лукашенко Китаю тоже не нужен, поскольку Пекин хотел бы вкладывать деньги в безопасную и транзитную страну, стабильность в которой Лукашенко обеспечить не может.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.