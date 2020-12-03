Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит военный парад в Баку, запланированный на 10 декабря. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Баку

«Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря», — сообщил собеседник агентства.

1 декабря азербайджанская армия вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха. Армянская сторона сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, горной дорогой, соединяющей столицу непризнанной НКР Степанкерт с Арменией.

В Нагорном Карабахе победил Азербайджан, но реальными победителями стали Россия и Турция © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.