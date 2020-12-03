Уроженец Минска, ведущий Дмитрий Шепелев улетел в отпуск, откуда постит пляжные фото и видео. Один из таких роликов шоумен разместил в Instagram 3 декабря

Шепелев показал подписчикам ролик, на котором он хотел снять подводные виды, но не удержал телефон и уронил его на дно океана. Ведущий уточнил, что спустя 10 минут ему удалось найти и поднять со дна свой аппарат.

«История про то, как дебил-блогер снимал подводный контент», — написал Шепелев.

«Я такой же рукожоп, но не такая везучая, чтоб найти», «Ну такое, телефон лежал не глубоко. Снимал стоя ногами на дне. Телефон упал, какие 10 минут? Нагнуться и поднять в прозрачной воде телефон?», «Телефон выжил?», «Вот где пандемия! А вы ходите в маске!» — ответили пользователи.

В предыдущей публикации Шепелев предложил поклонникам угадать, в какую страну он улетел на отдых. Среди приоритетных версий были Мальдивы и Куба, но сам артист так и не ответил, какой из вариантов правильный.

В детстве Дмитрий Шепелев занимался большим теннисом и вошел в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии, но позже решил посвятить себя медийной сфере и переехал в Москву.

Ведущий был женат на известной певице Жанне Фриске, которая умерла в 2015 году, оставив Шепелева с их общим сыном. Сейчас у артиста другая возлюбленная — архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова.