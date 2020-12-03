«Чтобы иметь крепкое здоровье, человеку желательно ежедневно потреблять более 300 граммов овощей. Это еще один полезный совет, который дают организаторы марафона здоровых привычек. Присоединяйтесь к проекту, делайте все для укрепления своего иммунитета и не забывайте делиться опытом», — написали на странице Офиса.
При этом в репосте записи Центра общественного здоровья подчеркивается, что картофель не должен быть основным овощем в рационе и заменять другие.
Кроме того, авторы идеи сочинили сканворд, в котором случайным образом предлагается выбрать овощ, который уже завтра надо включить в свой рацион. А в последующие дни, согласно записи, «можно выбирать овощи самостоятельно».
Пользователи сети отметили, что зимой денег на свежие овощи большинству населения, особенно пенсионерам, не хватает. Кроме того, офису посоветовали заниматься своими основными обязанностями.
«Давайте еще гадание на картах, кофейной гуще, астрологические прогнозы на неделю», «Это не Офис президента, а ералаш», «А еще можно грызть асфальт», «Как же мы жили без этих рекомендаций? То водичку пить, то овощи есть! Офис, не переживайте, Ульяна Супрун такие рекомендации делает лучше вас», — написали в комментариях.