На странице Офиса президента Украины в рамках «Марафона здоровых привычек» сделали репост записи Центра общественного здоровья о пользе употребления овощей. Публикация появилась 2 декабря

«Чтобы иметь крепкое здоровье, человеку желательно ежедневно потреблять более 300 граммов овощей. Это еще один полезный совет, который дают организаторы марафона здоровых привычек. Присоединяйтесь к проекту, делайте все для укрепления своего иммунитета и не забывайте делиться опытом», — написали на странице Офиса.

При этом в репосте записи Центра общественного здоровья подчеркивается, что картофель не должен быть основным овощем в рационе и заменять другие.

Кроме того, авторы идеи сочинили сканворд, в котором случайным образом предлагается выбрать овощ, который уже завтра надо включить в свой рацион. А в последующие дни, согласно записи, «можно выбирать овощи самостоятельно».

«А дышать можно?»: офис Зеленского посоветовал украинцам пить воду © Офис президента Украины/Facebook

«Давайте еще гадание на картах, кофейной гуще, астрологические прогнозы на неделю», «Это не Офис президента, а ералаш», «А еще можно грызть асфальт», «Как же мы жили без этих рекомендаций? То водичку пить, то овощи есть! Офис, не переживайте, Ульяна Супрун такие рекомендации делает лучше вас», — написали в комментариях.