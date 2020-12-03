Выступление представителей ДНР на онлайн-заседании Совбеза ООН — доказательство готовности России признать независимость народных республик Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале заявила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Франция и Германия торпедируют «нормандский формат» - Небензя © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владислав Дейнего и представитель ДНР в Контактной группе глава МИД ДНР Наталья Никонорова выступили перед членами Совбеза.

«РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в том числе ООН, и путем проведения псевдореферендума», — считают представители делегации Киева в ТКГ.

Встреча в Совете Безопасности ООН прошла по формуле Арии. Формат, получивший название в честь венесуэльского дипломата Диего Арии, предусматривает неофициальные встречи в ООН с лицами, которых было бы полезно заслушать членам Совбеза.

Наталья Никонорова в своем выступлении упомянула о том, что с тех пор, как в Донбассе 27 июля вступило в силу бессрочное перемирие, ВСУ 157 раз обстреляли территорию ДНР.