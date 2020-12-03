В среду, 2 декабря, полпред ЛНР в Контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в Контактной группе глава МИД ДНР Наталья Никонорова выступили перед членами Совбеза.
«РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в том числе ООН, и путем проведения псевдореферендума», — считают представители делегации Киева в ТКГ.
Встреча в Совете Безопасности ООН прошла по формуле Арии. Формат, получивший название в честь венесуэльского дипломата Диего Арии, предусматривает неофициальные встречи в ООН с лицами, которых было бы полезно заслушать членам Совбеза.
Наталья Никонорова в своем выступлении упомянула о том, что с тех пор, как в Донбассе 27 июля вступило в силу бессрочное перемирие, ВСУ 157 раз обстреляли территорию ДНР.