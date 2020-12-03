Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором назвал прошедшие в стране выборы «мошенничеством». Видео обращения он опубликовал на своей странице в Twitter 2 декабря

«Эти выборы стали большим мошенничеством, чего никогда ранее не было. Наблюдателям не позволили следить за выборами, это незаконно. Выборы были сфальсифицированы, все знают об этом», — заявил Трамп.

Он также отметил, что многие СМИ еще до судов объявили о том, кто победил, отказываясь принимать правоту республиканцев.

«В итоге я готов признать любые точные результаты. Надеюсь, что Байден тоже. Есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах. Некоторые заявляют, что это ошеломительно, но уже поздно менять результаты выборов. Конечно, много времени требуется для точного определения и сертификации победителя. Не позволяйте другим украсть у вас выборы», — добавил Трамп.

Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это национальный позор! Все это не только о моей кампании, хотя это больше связано с тем, кто будет следующим президентом. Это все о восстановлении веры и доверия к нашим выборам», — отметил он.

Выборы в США прошли 3 ноября. Результаты пока не озвучивали. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.