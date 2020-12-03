«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром"», — говорится в указе.
Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года. Новым главой ОГА назначен заместитель Гусева Сергей Козыря.
Гусев баллотировался в депутаты по спискам «Слуги народа» в 2019 году, однако отказался от участия в выборах. В период с 2014 по 2016 года занимал должность заместителя министра обороны.
«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине.
В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.