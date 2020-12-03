Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Херсонской облгосадминистрации (ОГА) Юрия Гусева с должности, после чего назначил его новым директором концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ президент подписал 3 декабря, сообщается на сайте главы государства

«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром"», — говорится в указе. Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года. Новым главой ОГА назначен заместитель Гусева Сергей Козыря. Губернатор Гусев пообещал помочь херсонцам с деторождением © Facebook, Yuriy Husyev | Facebook, Yuriy Husyev | Перейти в фотобанк «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.