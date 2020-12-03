Украина могла бы воспользоваться промышленным комплексом Донбасса и усилить производство в регионе по примеру опыта Германии в послевоенные годы. Об этом на днях заявил в эфире канала «Украина-24» экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо

Сивохо сказал, что Украина без Донбасса не выберется из экономической пропасти, в которую скатывается, и подчеркнул, что Донбасс — это потенциально очень сильный промышленный регион, «даже учитывая то, что там разрушены заводы, вывезено что-то».

Для борьбы с развалом экономики в стране он предложил взять пример с послевоенной Германии.

«Вы помните Германию после войны? Когда Krups, Mercedes, Opel вывозились заводами. Благодаря тому, что старые заводы ушли, Германия смогла совершить качественный скачок, потому что они пропустили в развитии промышленности целый уровень, совершили качественный скачок и смогли, по моему мнению, достичь того уровня развития в экономике, который у них сейчас есть. У нас сейчас есть такая возможность на Донбассе, потому что остались площадки и остались люди, которые привыкли к коллективному труду», — сообщил Сивохо.

«Над украинцами по-новому ставят опыты». Сивохо приехал в Донбасс и описал увиденное © Facebook, Сергей Сивохо

Ранее на Сивохо набросились националисты после презентации так называемой Платформы примирения и единства по вопросам Донбасса. Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта. В результате он был уволен из СНБО.