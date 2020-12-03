В 2020 году жители Украины на YouTube в основном слушали российских исполнителей. Об этом на днях сообщили в официальном блоге Google Украина

В топ-10 клипов попали только два украинских исполнителя — это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Когда запретный плод горек. Почему Украина боится артистов российской эстрады © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Клавы Кока и исполнителя Niletto.

В число популярных среди украинцев исполнителей вошли Little Big, Niletto, Morgenshtern, Баста и Zivert.

При этом стоит отметить, что многим российским артистам запрещен въезд на Украину. Российский рэпер Баста был исключен из этого списка только в сентябре 2020 года — он был внесен в него из-за «незаконного» посещения Крыма.