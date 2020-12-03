Волонтеры сняли жуткие фотографии в одесской больнице № 5, где лечат пациентов с коронавирусом. От нехватки кислорода там умирают люди, а их тела лежат в палатах вместе с живыми, рассказали 2 декабря в сюжете ТСН

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Волонтеры в этом медучреждении сделали фото, на которых тела умерших пациентов лежат прямо в палатах и коридорах.

«Фото очень ужасные, изображены мертвые люди, которые умерли от коронавируса и умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили. Меня больше всего напугало то, что говорится, будто система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу, что это ложь», — отметил киевлянин Иван Кудрявский.

Он рассказал, что родителей госпитализировали в тяжелом состоянии, однако в больнице не нашлось оборудования для их спасения. Мужчина обращался к волонтерам за помощью.

«Не хватает кислорода, мы привозим его в стационар. Там умирают люди», — пояснила руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

В больнице подтвердили, что фото настоящие. По словам заместителя директора по медицинским вопросам Людмилы Бирюковой, они на прошлой неделе открылись как сортировочное медучреждение, а отделение для пациентов с коронавирусом на 90 коек заполнилось за двое суток.