По его словам, во-первых, живучесть Украины обеспечивают деньги украинских гастарбайтеров. Ежегодно из-за рубежа украинцы переводят более 10 млрд долларов.
«Вторая история — это так называемый серый сектор. То есть когда у вас половина экономики в тени и не платит налогов, позволяя нормально жить большому количеству людей, — это серьезная поддержка», — сказал собеседник издания.
В-третьих, Украину спасает большой объем заграничной помощи от международных организаций и США.
Тем не менее все три потока будут уменьшаться. Деньги гастарбайтеров будут сокращаться из-за того, что Европа закрыта. Евросоюз не сможет поддерживать в прежнем объеме, так как у ЕС собственные огромные расходы на борьбу с кризисом. Кроме того, украинское правительство занято борьбой с серой зоной, чтобы собирать больше налогов. То есть процессы бюджетного дефицита будут идти по нарастающей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.