Есть три причины, по которым Украина до сих пор продолжает существовать как государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Вторая история — это так называемый серый сектор. То есть когда у вас половина экономики в тени и не платит налогов, позволяя нормально жить большому количеству людей, — это серьезная поддержка», — сказал собеседник издания.

В-третьих, Украину спасает большой объем заграничной помощи от международных организаций и США.

Тем не менее все три потока будут уменьшаться. Деньги гастарбайтеров будут сокращаться из-за того, что Европа закрыта. Евросоюз не сможет поддерживать в прежнем объеме, так как у ЕС собственные огромные расходы на борьбу с кризисом. Кроме того, украинское правительство занято борьбой с серой зоной, чтобы собирать больше налогов. То есть процессы бюджетного дефицита будут идти по нарастающей.

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