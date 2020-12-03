Советник сказал, что Международный валютный фонд едва ли спишет долги Украине, поскольку для этого она недостаточно бедная страна. По его словам, «в эту квалификацию мы не попадаем».
При этом он подчеркнул, что страна самостоятельно выплатит долги перед кредитными организациями и защищенные статьи бюджета также обеспечит.
«Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится», — сказал он.
Также Милованов заявил, что дефолт не грозит Украине «даже близко».
Ранее, 12 июня, в рамках новой кредитной программы МВФ Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.