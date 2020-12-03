Украина сможет выплатить долг перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов в интервью изданию LB.ua 2 декабря

Советник сказал, что Международный валютный фонд едва ли спишет долги Украине, поскольку для этого она недостаточно бедная страна. По его словам, «в эту квалификацию мы не попадаем».

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«Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится», — сказал он.

Также Милованов заявил, что дефолт не грозит Украине «даже близко».

Ранее, 12 июня, в рамках новой кредитной программы МВФ Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.