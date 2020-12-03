Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства Армении может стать экс-премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на собственные источники в оппозиционной среде

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain Арцвика Минася, оппозиция назовет кандидатуру главы правительства переходного периода в среду, 3 декабря.

Ранее Манкян, поддержавший бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, потребовал от Никола Пашиняна покинуть пост премьер-министра.

«Сегодня мы переживаем один из сложнейших этапов нашей истории. Под угрозой не только Арцах и Армения, но и будущее армян. Ситуацию можно переломить, но не в условиях деятельности нынешнего правительства», — сказал Манукян.

По его словам, Пашинян должен передать власть военным, которые сформируют единый Оборонительный комитет вместе с Карабахом.

Протесты оппозиции в Армении начались после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ночь на 10 ноября подписали мирное соглашение, остановившее войну в Карабахе.

Армения согласилась на передачу под контроль Баку Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и части территории непризнанной НКР.

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовала его отставки.