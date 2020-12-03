Алексей Зубец родился 27 января 1964 года в Москве.
Окончил Московский энергетический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Кандидат технических, доктор экономических наук. Защитил докторскую диссертацию в НИФИ при Министерстве финансов РФ.
В 1987-1993 гг. — научный сотрудник в Энергетическом институте им. Кржижановского.
В 1994-1997 гг.- начальник отдела, затем — советник генерального директора в страховой компании «Энергогарант».
В 1998-2003 гг. — ведущий специалист центра стратегического анализа, заместитель директора информационно-аналитического центра, начальник отдела общественных связей и маркетинга в страховой компании «Ингосстрах».
С 2002 по 2012 год — советник президента Всероссийского союза страховщиков.
В 2003-2016 гг. — руководитель Департамента стратегического маркетинга и Центра стратегических исследований ОАО «Росгосстрах».
С 2012 года по настоящее время работает в Финансовом университете при Правительстве РФ. С 2016 года — проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию, профессор в Департаменте социологии, истории и философии.
В 2015 году возглавил научную группу, которая по заказу Правительства РФ разработала методику оценки «стоимости» человеческой жизни с учетом компенсации морального и материального ущерба, нанесенного семьям погибших.
С 2015 года возглавляет проект «Индекс Финансового университета при Правительстве РФ», посвященный макроэкономическому прогнозированию.
Автор книг и публикаций по тематике экономики и социологии.