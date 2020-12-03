Экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ

Алексей Зубец родился 27 января 1964 года в Москве.

Окончил Московский энергетический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Кандидат технических, доктор экономических наук. Защитил докторскую диссертацию в НИФИ при Министерстве финансов РФ.

В 1987-1993 гг. — научный сотрудник в Энергетическом институте им. Кржижановского.

Алексей Зубец: Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец

В 1998-2003 гг. — ведущий специалист центра стратегического анализа, заместитель директора информационно-аналитического центра, начальник отдела общественных связей и маркетинга в страховой компании «Ингосстрах».

С 2002 по 2012 год — советник президента Всероссийского союза страховщиков.

В 2003-2016 гг. — руководитель Департамента стратегического маркетинга и Центра стратегических исследований ОАО «Росгосстрах».

Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене © Youtube / Алексей Зубец

В 2015 году возглавил научную группу, которая по заказу Правительства РФ разработала методику оценки «стоимости» человеческой жизни с учетом компенсации морального и материального ущерба, нанесенного семьям погибших.

С 2015 года возглавляет проект «Индекс Финансового университета при Правительстве РФ», посвященный макроэкономическому прогнозированию.

Автор книг и публикаций по тематике экономики и социологии.