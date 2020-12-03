Собеседник издания рассказал, что Иванка всерьез задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-нибудь политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах.
При этом дочь Дональда Трампа уклоняется от ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться в президенты США.
Отмечается, что за четыре года работы в качестве советника президента «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта» превратилась в сторонницу программы «Сделаем Америку снова великой» и «гордым республиканцем, сторонником Трампа», о чем она недавно сама заявляла в СМИ.
«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это не то же самое, что баллотироваться», — заметил бывший чиновник Белого дома.
Бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер также отметила, что, по ее мнению, девушка хотела бы стать первой женщиной-президентом.