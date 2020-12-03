Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства. Об этом 2 декабря сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, близкие к семье Трампа

Собеседник издания рассказал, что Иванка всерьез задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-нибудь политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах.

При этом дочь Дональда Трампа уклоняется от ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться в президенты США.

Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это не то же самое, что баллотироваться», — заметил бывший чиновник Белого дома.

Бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер также отметила, что, по ее мнению, девушка хотела бы стать первой женщиной-президентом.