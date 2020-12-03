Бельгия выступила за возобновление «откровенного диалога» в формате Совета Россия - НАТО при сохранении мер «сдерживания» РФ. Об этом 2 декабря заявила министр иностранных дел королевства Софи Вильмес

В МИД РФ не исключают возможность нарушения Вашингтоном акта Россия–НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Также Вильмес отметила, что в ходе заседания министры иностранных дел стран — участниц альянса выразили обеспокоенность «дестабилизирующим поведением России, в частности, ее действиями в районе Средиземного моря».

2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса, заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму. Столтенберг добавил, что НАТО ответит на такие действия России «усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», а главы МИД альянса согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

Ранее в ноябре силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион. Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря.