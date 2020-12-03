Приход к власти на Украине в 2014 году националистически настроенных политиков сделал работу российских поисковиков на территории этой страны, где в годы ВОВ погибло 3,5 миллиона советских солдат, невозможной. Об этом 3 декабря заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передает РИА Новости

В Житомирской области нашли останки 12 солдат, погибших в 1941 году © Facebook Историко-патриотическое объединение "Поиск"

«С тех пор, как на Украине власть взяли националисты, работа наших поисковиков на территории этой страны невозможна, а ведь какие масштабные бои там шли. По некоторым данным, только на территории нынешней Украины погибло около 3,5 миллиона человек. Сколько пропавших без вести осталось после кровопролитных сражений 1941 года под Киевом и Уманью (Черкасская область — ред.). Как эта работа будет вестись?» — возмутился Мягков.

Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА (запрещено в РФ).

К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства — с годами документы становятся нечитаемыми.

Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.