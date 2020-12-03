По данным Российского поискового движения, в 2020 году на территории РФ были найдены останки 17,4 тысячи советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«С тех пор, как на Украине власть взяли националисты, работа наших поисковиков на территории этой страны невозможна, а ведь какие масштабные бои там шли. По некоторым данным, только на территории нынешней Украины погибло около 3,5 миллиона человек. Сколько пропавших без вести осталось после кровопролитных сражений 1941 года под Киевом и Уманью (Черкасская область — ред.). Как эта работа будет вестись?» — возмутился Мягков.
Историк посетовал на то, что сегодняшние власти в Киеве не только не заботятся о памяти своих соотечественников, погибших в борьбе с нацистами, но и героизируют их пособников из ОУН-УПА (запрещено в РФ).
К другим актуальным проблемам поискового движения эксперт отнес пандемию, которая сделала практически невозможными международные экспедиции, а также естественные обстоятельства — с годами документы становятся нечитаемыми.
Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен у кремлевской стены в Александровском саду.