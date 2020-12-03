В одном из последних постов в социальных сетях, пишет издание, Лорак показала, как снимали клип к новому треку. Вместе с певицей в работе поучаствовала ее подруга. По задумке режиссера ролика, исполнительница пришла на вечеринку, от которой гости периодически скрываются в ванной.
Одним поклонникам исполнительницы понравилось новое видео. Другие сравнили кадры с новостями из притонов, которые часто показывают в программах о чрезвычайных происшествиях. Но больше всего споров среди фанатов вызвали округлости Лорак, которые многие посчитали признаком беременности.
Украинская певица Ани Лорак рассказала, что сейчас встречается с музыкальным продюсером Егором Глебом. Ранее она была в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После 10 лет совместной жизни супруги расстались, их общая 9-летняя дочь осталась жить с матерью.