В бытность вице-президентом США Джо Байден курировал украинское направление, неоднократно посещал Киев, и даже оказался замешан в целом ряде коррупционных скандалов.
Будучи вице-президентом, продолжил эксперт, Байден, по его собственным рассказам, занимался Украиной чаще, чем Штатами, но так с колонией не бывает, а так бывает с загородным домом.
«А Россия для него меньше, чем враг. Он всегда мечтал зарабатывать там семейные деньги, а на вражеской территории этого не делают», — уточнил Выдрин.
Что касается Дональда Трампа, добавил политтехнолог, то Украина для него была меньше, чем колонией, поскольку он не видел ее в своих стратегических расчетах, а Россия была для него больше, чем врагом, и он воспринимал ее как вызов страстному желанию Штатов сохранить свою монополию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.