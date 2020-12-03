Для объявившего о своей победе на выборах в США Джо Байдена Украина является больше, чем просто колонией. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден курировал украинское направление, неоднократно посещал Киев, и даже оказался замешан в целом ряде коррупционных скандалов.

Будучи вице-президентом, продолжил эксперт, Байден, по его собственным рассказам, занимался Украиной чаще, чем Штатами, но так с колонией не бывает, а так бывает с загородным домом.

«А Россия для него меньше, чем враг. Он всегда мечтал зарабатывать там семейные деньги, а на вражеской территории этого не делают», — уточнил Выдрин.

Что касается Дональда Трампа, добавил политтехнолог, то Украина для него была меньше, чем колонией, поскольку он не видел ее в своих стратегических расчетах, а Россия была для него больше, чем врагом, и он воспринимал ее как вызов страстному желанию Штатов сохранить свою монополию.

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