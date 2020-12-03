Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно
Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Эксперт подчеркнул, что это может сделать только президент Александр Лукашенко, если он наладит каналы коммуникации со своими оппонентами, вместо того, чтобы оказывать на них силовое воздействие.

«Как с ним вести диалог, если он выгоняет из страны людей, если он угрожает всем, если он пытается перехитрить всех и обмануть. Мне кажется, что тем самым белорусский руководитель проявляет свою слабость», — указал Болкунец.

Естественно, добавил политолог, что если белорусская оппозиция лишена возможности действовать легальными способами, этой слабостью будут пользоваться Польша и Литва, которые пытаются навести свои порядки в Белоруссии.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

 