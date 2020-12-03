Если белорусская власть действительно хочет избавиться от вмешательства в дела республики со стороны Польши и Литвы, она должна перехватить инициативу. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко, если он наладит каналы коммуникации со своими оппонентами, вместо того, чтобы оказывать на них силовое воздействие.

«Как с ним вести диалог, если он выгоняет из страны людей, если он угрожает всем, если он пытается перехитрить всех и обмануть. Мне кажется, что тем самым белорусский руководитель проявляет свою слабость», — указал Болкунец.

Естественно, добавил политолог, что если белорусская оппозиция лишена возможности действовать легальными способами, этой слабостью будут пользоваться Польша и Литва, которые пытаются навести свои порядки в Белоруссии.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.