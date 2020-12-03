Проект «Северный поток-2» будет завершен до конца февраля 2021 года. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал изданию Украина.ру

«Северный поток – 2» могут строить до мая © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

По словам Марунича, консорциуму следовало бы поспешить, но, по его мнению, там руководствуются в том числе мотивами, связанными с объемами потребления газа в Евросоюзе, где его много и он относительно дешев.

Эксперт отметил, что только сейчас газ начал выходить на уровни аналогичного периода 2019 года, и именно поэтому, по его мнению, Nord Stream 2 не спешит пока завершать строительство.

«С точки зрения организации работ осталось построить порядка 5% линейной части, но поскольку все это подвязано и на инфраструктурные проекты на суше, невозможно бесконечно откладывать. Поэтому я думаю, что проект будет завершен в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно, что и до конца февраля 2021 года», — сказал Марунич.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока — 2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.