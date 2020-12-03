Лучший экономический и социальный эффект был бы от выплат дополнительных пенсий, чем от помощи предпринимателям. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Меня больше бы обрадовало, если бы нынешняя власть выплатила пенсионерам в декабре по одной дополнительной пенсии… Это дало бы больший эффект и экономический, и социальный. Восемь миллионов людей ощутили бы эту помощь государства. Я это бы больше приветствовал, чем выплату 8 тысяч предпринимателям», — заявил Кущ.

По его словам, ежемесячные затраты Пенсионного фонда на пенсию составляют порядка 36 миллиардов гривен (96,4 миллиарда рублей), а если брать пенсионеров, которые получают меньше 3 тысяч гривен (8032 рублей), а таких 70%, то получается еще 25 миллиардов гривен (66,9 миллиарда рублей). Это, по мнению экономиста, посильная сумма для государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.